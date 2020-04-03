Широков: перед Путиным расступаются хоккеисты? Перед ним и мировые лидеры расступаются

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал игру президента России Владимира Путина в хоккей.
«Пускай выйдут в 60 лет и покатаются. У нас все знают, как управлять страной, кататься на коньках. Все стали вирусологами, экономистами. Это всё из этой серии. Перед ним расступаются хоккеисты? Перед ним многие мировые лидеры расступаются», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Последний раз Путин публично играл в хоккей 7 февраля в Сочи. Тогда он играл за одну команду с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Путин стал автором трёх заброшенных шайб, а их команда победила со счётом 9:2. В предыдущий раз президенты вместе играли в хоккей в феврале 2019 года, когда они проводили трёхдневные переговоры.
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