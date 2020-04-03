Кекяляйнен: «Коламбусу» нельзя упустить Воронкова
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал игру нападающеего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.
«Воронков — силовой форвард, играет мощно и агрессивно, завершает каждый проход. Его нельзя упустить», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.
В минувшем сезоне 19-летний форвард набрал 12 (5+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф набрал 2 (1+1) очка.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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