Кекяляйнен: «Коламбусу» нельзя упустить Воронкова

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал игру нападающеего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

«Воронков — силовой форвард, играет мощно и агрессивно, завершает каждый проход. Его нельзя упустить», — приводит слова Кекяляйнена The Athletic.

В минувшем сезоне 19-летний форвард набрал 12 (5+7) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Коламбус» набрал 81 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».