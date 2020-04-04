Овечкин: жена ненавидит, когда я залипаю в телефоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какие действия с его стороны выводят из себя его супругу Анастасию.

«Моя жена Настя просто ненавидит, когда я постоянно залипаю в телефоне и играю во всякие игры. Перед сном я всё время пытаюсь поиграть на телефоне. Думаю, это бесит её больше всего.

У меня нет зависимости, просто люблю видеоигры. Когда у команды выезд, я стараюсь захватить с собой Xbox, чтобы поиграть», — приводит слова Овечкина Men's Journal.

34-летний Овечкин принял участие в 68 матчах текущего регулярного сезона, набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «–12». Всего за карьеру он провёл 1152 матча, в которых набрал 1278 (706+572) очков с коэффициентом полезности «+82».