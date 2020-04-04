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«Виннипег» в ближайшее время обсудит с НХЛ будущее Бафлина

«Виннипег» в ближайшее время обсудит с НХЛ будущее Бафлина
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Даррен Дрегер рассказал, как продвигается расторжение контракта 34-летнего американского защитника Дастина Бафлина с «Виннипег Джетс».

«Всё близится к концу, но учитывая нынешние события, это не главный приоритет для сторон.

Знаю, что НХЛ планирует обсудить ситуацию с «Виннипегом» в самое ближайшее время. Ассоциация игроков, лига, сам игрок и «Виннипег» согласовали расторжение, но контракт еще нё расторгнут, поэтому «Виннипег» не может объявить. НХЛ и «Виннипег» согласуют детали в ближайшем будущем», – заявил Дрегер.

Ранее игрок был дисквалифицирован клубом за неявку в тренировочный лагерь, после чего без ведома руководства прооперировал лодыжку. Сообщалось, что он может завершить карьеру или вернуться на лёд только в следующем сезоне.

В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него идёт четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.

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