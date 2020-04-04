Видеочат с темнокожим игроком «Рейнджерс» сорван из-за расизма. Клуб выступил с заявлением

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением об инциденте во время видеоконференциии с темнокожим новичком клуба К'Андре Миллером.

Ранее «Рейнджерс» запланировал видеоконференцию с хоккеистом, куда должны были допустить первых 500 болельщиков. Однако, чат был быстро сорван после того, как начали появляться комментарии расистского характера. В клубе заявили, что чат взломали хаккеры.

«Мы провели онлайн-видеочат с фанатами и новичком «Рейнджерс», во время которого подлый человек взломал его, чтобы опубликовать расистские оскорбления. Мы были вынуждены, как можно быстрее отключить видеочат. Мы были невероятно шокированы этим поведением, которому нет места ни в интернете, ни на льду, ни где-либо ещё. Клуб проведёт расследование», — говорится в заявлении «Рейнджерс» в «твиттере».