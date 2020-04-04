Защитник «Рейнджерс» Труба заступился за подвергнутого расистским оскорблениям партнёра

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал инцидент во время видеоконференциии с темнокожим новичком клуба К'Андре Миллером.
Ранее «Рейнджерс» запланировали видеоконференцию с хоккеистом, куда должны были допустить первых 500 болельщиков. Однако чат был быстро сорван после того, как начали появляться комментарии расистского характера. В клубе заявили, что чат взломали хакеры.
«Произошедшее просто непростительно. Трусливый поступок. Расизму нет места в хоккейном сообществе. К’Андре Миллер, мы очень рады видеть тебя в «Рейнджерс». С нетерпением жду, когда у меня будет возможность сыграть с тобой», — написал Труба в «Твиттере».
20-летний американец был выбран под общим 22-м номером на драфте 2018 года. В нынешнем сезоне выступал за команду университета Висконсина и в 36 матчах забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач.
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