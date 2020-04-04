«Сочи» пожелал удачи Алтыбармакяну в «Чикаго»

Пресс-служба «Сочи» в своём «инстаграме» пожелала удачи нападающему Андрею Алтыбармакяну, который подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс».

«Душевно встретили, душевно провожаем! Гроза иностранных комментаторов Андрей Алтыбармакян отправляется в Северную Америку!

Андрей, нет, пожалуй, ни одного болельщика «леопардов», который был бы к тебе равнодушен! Спасибо за важные голы, характер, желание вступиться за своего товарища и, конечно, за прекрасное настроение и улыбки! Удачного продолжения карьеры, но надеемся всё же однажды вновь тебя увидеть в цветах «Сочи», — говорится в сообщении клуба.

Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «–12» и 39 минутах штрафного времени. В среднем Алтыбармакян проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч.