Лавиолетт сообщил, что готов вернуться к тренерской работе в НХЛ

Известный специалист Питер Лавиолетт заявил о желании вернуться к тренерской работе в Национальной хоккейной лиге. 7 января он был уволен с поста главного тренера «Нэшвилл Предаторз».

«Сейчас думаю, как вернуться и снова воспользоваться теми навыками, которые, как мне казалось, помогали добиваться успеха на посту тренера. У меня нет команды, нет хоккеистов, но я могу размышлять, как спланировать работу, когда они появятся в моём распоряжении, как мне строить игру команды, как набирать состав.

Если постоянно наблюдать за хоккеем со стороны, постоянно учиться, порой можно забыть, ради чего всё это делается. Сейчас стараюсь вернуться назад, понять, что мне важно в работе, что помогает оставаться собой, строить команду, набирать игроков, что нужно для этого делать. Пока это только планы. Мы постоянно учимся, потому что игра всё время меняется… Но хочу помнить, что у меня получается. Эти навыки могут не сработать в случае с другими тренерами, но мне они помогали. Хочу, чтобы это произошло снова, когда приступлю к работе», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс». С «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли (2006). С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли (2010). 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «хищников».