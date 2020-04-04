Болельщики «Миннесоты» запустили обратный отсчёт, когда клуб сможет подписать Капризова

Болельщики «Миннесоты Уайлд» создали аккаунт в социальной сети «Твиттер», где отсчитывают дни, когда задрафтовавший Кирилла Капризова клуб НХЛ сможет подписать с ним контракт. Согласно правилам, это может случиться не раньше 1 мая, так как до 30 апреля у Капризова действует соглашение со столичным ЦСКА.

Примечательно, что аккаунт называется с грамматической ошибкой — «Kaprizov Kountdown», что может намекать на англоязычное написание КХЛ как Kontinental Hockey League.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах.

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