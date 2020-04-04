Ковальчук показал, как его жена тренируется с клюшкой. Видео

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал в «инстасториз» видео тренировки своей жены.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Начинал сезон российский форвард в «Лос-Анджелес Кингз», продолжал в «Монреаль Канадиенс», а теперь является игроком «Вашшингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 1 млн. случаев заражения. Зарегистрировано более 59 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 229 тыс.