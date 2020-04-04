Вайсфельд: «Адмирал» поступил правильно и честно. У них нет денег

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал отказ приморского «Адмирала» от участия в следующем сезоне КХЛ.
«Адмирал» сейчас как раз поступил правильно и честно. У них нет денег. И они прямо заявляют уже в начале апреля: «Мы не можем содержать команду». Гораздо страшнее, когда игрокам раздают контракты направо и налево, а потом начинается сезон, и руководство вдруг говорит: «Извините, у нас нет средств». А чемпионат уже идёт, десять туров позади, и команда вынуждена сниматься. Вот это самый плохой и проблемный для всех вариант.
А сейчас, конечно, очень печально, что с «Адмиралом» всё так произошло. Но зато всё честно и понятно. При этом проанализировать будущее клуба в нынешних условиях просто невозможно. Ведь «Адмирал» — социальный проект. И команда там будет только в том случае, если люди на самом высоком уровне посчитают, что она нужна. Приморский край её сам содержать не сможет. Будем говорить откровенно — это ведь полностью искусственный клуб. Ну когда у нас хоккей был на Дальнем Востоке? Судьба «Адмирала» зависит не столько от экономики, сколько от волевого решения сверху», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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