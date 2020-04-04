Новый клуб НХЛ из Сиэтла отложил представление клубной символики из-за коронавируса

Генеральный менеджер нового клуба НХЛ из Сиэтла Рон Фрэнсис рассказал о ситуации с символикой и названием команды.

«Мы по-прежнему плотно сотрудничаем с лигой, работаем над юридическими и процедурными вопросами. Прошу вас верить мне.

Мы действительно усердно трудимся, а когда завершим эту работу, оценим ситуацию в городе, чтобы выбрать самый подходящий момент для объявления.

Мы знаем, что это очень важный вопрос для многих. Мы это понимаем. И для нас он очень важен. Но мы также отдаём себе отчёт в том, что многие люди в нашем городе столкнулись с серьёзными проблемами.

Нам надо проявить понимание и уважение, хорошо подумать, когда стоит рассказать всем, как мы назовём команду», — приводит слова Фрэнсиса пресс-служба НХЛ.

В 2018 году НХЛ одобрила заявку о вступлении в лигу клуба из Сиэтла. Команда начнёт играть с сезона-2021/2022. Помимо символики работы проводятся и на будущей арене Seattle Center Arena, бывшая Key Arena, которая была домом для баскетбольного клуба НБА «Сиэтл Суперсоникс». Стоимость реконструкции — $ 700 млн, вместимость на матчах составит 17 400 человек.

Драфт расширения для клуба из штата Вашингтон пройдёт в 2021 году на Seattle Center Arena по тем же правилам, что и для «Вегас Голден Найтс».