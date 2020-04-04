Капитан «Баффало» пожертвовал 5000 масок местным больницам

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел включился в борьбу с пандемией коронавируса. 23-летний форвард приобрел 5000 медицинских масок, которые будут распределены среди местных больниц.
«Спасибо всем нашим работникам здравоохранения, вы действительно наши герои. И спасибо Bauer за то, что сделали защитную маску в это трудное время», — подписал Айкел своё видеообращение в «Инстаграме».
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 60 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 235 тыс. человек.
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