Капитан «Баффало» пожертвовал 5000 масок местным больницам

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел включился в борьбу с пандемией коронавируса. 23-летний форвард приобрел 5000 медицинских масок, которые будут распределены среди местных больниц.

«Спасибо всем нашим работникам здравоохранения, вы действительно наши герои. И спасибо Bauer за то, что сделали защитную маску в это трудное время», — подписал Айкел своё видеообращение в «Инстаграме».

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 60 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 235 тыс. человек.