Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз ему приходилось плакать.

«В последний раз я плакал, когда мы смотрели фильм «Дневник памяти». Не то чтобы прямо расплакался, но к горлу подступило. Посмотрел на Настю – она плачет. Тогда я сказал себе: «Окей, займись чем-нибудь, просто не думай об этом», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

34-летний Овечкин принял участие в 68 матчах текущего регулярного сезона, набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «–12». Всего за карьеру он в составе «Кэпиталз» провёл 1152 матча, в которых набрал 1278 (706+572) очков с коэффициентом полезности «+82».

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