Миронов: на что профсоюз игроков КХЛ расходует наши деньги? Вопросов много

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о работе профсоюза игроков КХЛ.

«Что касается профсоюза, то мы сдаём туда деньги. Было бы интересно узнать, на что профсоюз их тратит. Увидеть конкретные документы, финансовые отчёты: куда уходят эти средства, на что. И наши требования абсолютно нормальны. Раз отдаём деньги – значит перед нами должны отчитываться.

Не могу говорить за всех хоккеистов, но я не видел ни одного такого документа. И другие ребята из «Динамо» тоже не видели. Меня-то эти проблемы пока касаются в меньшей степени. Но знаю о хоккеистах, которые регулярно платили взносы в профсоюз, завершили карьеру. И до сих пор не получили тех пенсионных отчислений, которые им положены. Ни копейки не получили.

Покинул ли я профсоюз? Я в нём состою, никуда не выходил. Поэтому считаю, что имею полное право увидеть всю финансовую отчётность. На что Коваленко и его подчинённые расходуют наши деньги? Вопросов много», — приводит слова Миронова Allhockey.Ru.