Алтыбармакян: если в Америке будет свободное время, то почему бы и не заняться блогом

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Алтыбармакян прокомментировал ситуацию с ведением видеоблога во время выступления за «Сочи».

«Сергей Зубов намекал, что блог на YouTube отвлекает меня от работы? У нас состоялся разговор, во время которого был задан вопрос: «Чем занимаешься сегодня вечером?». Это был намёк на то, что я по ночам монтирую свой блог.

Я опять же повторюсь, что у каждого свое видение ситуации. Если главный тренер так сказал, то я должен его слушать. И это шло не только от Сергея Александровича.

После увольнения Зубова запрещали ли мне вести блог? Ну я и говорю, что не только от главного тренера это шло. Но это не самое страшное, что запретили. Вокруг блога такой ажиотаж подняли. Мне, конечно, приятно, что мою позицию поддерживают. Но если, по их мнению, так надо было поступить в тот момент, значит нужно было подчиниться.

Думал ли продолжать снимать в Америке? На первом месте у меня будет хоккей. Мне нужно закрепиться в составе и делать всё возможное, чтобы играть в НХЛ. Там уже посмотрим. Если будет свободное время, то почему бы и не заняться блогом. Я с удовольствием смотрю влоги Алисы Знарок», — приводит слова Алтыбармакяна Sport24.