«Ак Барс» напомнил Рейдеборну об обещании жениться на своей девушке

Вчера, 3 апреля, голкипер Адам Рейдеборн подписал новый контракт с «Ак Барсом». Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Вскоре после подписания пресс-служба казанского клуба припомнила вратарю его недавнее обещание, опубликовав забавный пост на своей странице в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 28-летний Рейдеборн в составе «Ак Барса» одержал 21 победу в 36 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,11 шайбы и отражая 91,3% бросков. В плей-офф вратарь участия не принимал.

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» обыграли «Нефтехимик» со счётом 4-0.