В Калгари запретили все массовые мероприятия до 30 июня

В канадском городе Калгари запретили все массовые мероприятия до 30 июня, сообщает The Score. Напомним, в Калгари базируется клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз».

«Даже если до конца июня мы сойдём с пика эпидемии, даже если число случаев будет уменьшаться, не думаю, что было бы разумно сказать: «Привет всем, давайте соберём тысячи людей в одном месте». Это неразумно с точки зрения общественного здравоохранения», — сказал мэр Калгари Нахид Ненши.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 227 тыс. человек.