Бывший генеральный менеджер сборной Канады начал давать видеоуроки игры на гитаре

Известный в прошлом хоккеист и бывший генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк начал давать видеоуроки игры на гитаре, информирует The Province.



«Долго думал над этой идеей. Меня часто просили совета по поводу гитары. Как только появился интернет, я сразу задумался об уроках. Сейчас решил этим заняться. Во время эпидемии я сошёл бы с ума, если бы гитары не оказалась рядом», — рассказал Бурк.



Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.



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