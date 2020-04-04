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Шумаков — о непростых отношениях с Хартли: между игроком и тренером случается всякое

Шумаков — о непростых отношениях с Хартли: между игроком и тренером случается всякое
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков рассказал об отношениях с главным тренером клуба Бобом Хартли.

«В декабре была информация о моём обмене в другой клуб? Честно говоря, мне об этом ничего не известно. Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Но это точно не было ни моей инициативой, ни моего агента, ни команды. Когда я долго не забивал, наверное, люди сами начали что-то придумывать.

Мои непростые отношения с Хартли? Между игроком и тренером случается всякое. Просто мы потом с ним поговорили, всё обсудили, высказали свои мнения, нашли компромисс и пожали друг другу руки. Изменился ли Хартли по сравнению с прошлым сезоном? Мне кажется, нет. В том году всё было то же самое, но я не весь сезон был с командой, мне трудно судить», — цитирует Шумакова официальный сайт лиги.

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