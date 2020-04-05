Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 5 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 5 апреля.



2010 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (третий матч серии)

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отыгрались со счёта 0:2 и одержали победу в овертайме.



2014 год. «Металлург» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (второй матч серии)

«Металлург» взял верх в драматичной встрече, победный гол на 82-й минуте забил нападающий Сергей Мозякин.



2018 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 1:3 (четвёртый матч серии)

«Ак Барс» выбил «Трактор» в четвёртом матче серии, дубль у форварда Антона Ландера.