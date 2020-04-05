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Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 5 апреля

Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 5 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 5 апреля.

2010 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2010, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Козлов (Горохов) – 14:22' (5x5)   0:2 Козлов (Прошкин, Колесник) – 26:08' (5x4)   1:2 Емелин (Никулин, Морозов) – 40:41' (5x5)   2:2 Никулин (Бадюков, Терещенко) – 58:42' (6x5)   3:2 Алексеев (Степанов, Панин) – 68:51' (5x5)

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отыгрались со счёта 0:2 и одержали победу в овертайме.

2014 год. «Металлург» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
05 апреля 2014, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зарипов (Ли) – 09:26' (5x4)   1:1 Пильстрём (Хартикайнен) – 19:59' (5x5)   1:2 Мирнов (Зубарев, Кольцов) – 23:13' (5x4)   2:2 Паре (Косов) – 49:10' (5x5)   3:2 Мозякин (Антипин) – 81:05' (5x5)

«Металлург» взял верх в драматичной встрече, победный гол на 82-й минуте забил нападающий Сергей Мозякин.

2018 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 1:3 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
05 апреля 2018, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Глухов (Глинкин, Свитов) – 14:08' (5x5)   1:1 Йюнге (Черников, Шипин) – 24:50' (5x5)   1:2 Ландер (Азеведу) – 32:01' (5x5)   1:3 Ландер (Азеведу, Лукоянов) – 59:59' (en)

«Ак Барс» выбил «Трактор» в четвёртом матче серии, дубль у форварда Антона Ландера.

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