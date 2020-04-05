Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 5 апреля
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 5 апреля.
2010 год. «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (третий матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2010, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Козлов (Горохов) – 14:22' (5x5) 0:2 Козлов (Прошкин, Колесник) – 26:08' (5x4) 1:2 Емелин (Никулин, Морозов) – 40:41' (5x5) 2:2 Никулин (Бадюков, Терещенко) – 58:42' (6x5) 3:2 Алексеев (Степанов, Панин) – 68:51' (5x5)
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отыгрались со счёта 0:2 и одержали победу в овертайме.
2014 год. «Металлург» — «Салават Юлаев» — 3:2 ОТ (второй матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
05 апреля 2014, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зарипов (Ли) – 09:26' (5x4) 1:1 Пильстрём (Хартикайнен) – 19:59' (5x5) 1:2 Мирнов (Зубарев, Кольцов) – 23:13' (5x4) 2:2 Паре (Косов) – 49:10' (5x5) 3:2 Мозякин (Антипин) – 81:05' (5x5)
«Металлург» взял верх в драматичной встрече, победный гол на 82-й минуте забил нападающий Сергей Мозякин.
2018 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 1:3 (четвёртый матч серии)
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
05 апреля 2018, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Глухов (Глинкин, Свитов) – 14:08' (5x5) 1:1 Йюнге (Черников, Шипин) – 24:50' (5x5) 1:2 Ландер (Азеведу) – 32:01' (5x5) 1:3 Ландер (Азеведу, Лукоянов) – 59:59' (en)
«Ак Барс» выбил «Трактор» в четвёртом матче серии, дубль у форварда Антона Ландера.
Читайте также
- 5 апреля 2020
-
07:00
-
06:17
-
05:41
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:33
-
22:57
-
22:21
-
21:49
-
21:26
-
20:53
-
20:28
-
19:58
-
19:28
-
18:57
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:39
-
17:20
-
16:39
-
16:27
-
16:21
-
15:23
-
14:59
-
14:50
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
12:55
-
12:45
-
12:17
-
11:45
-
11:37
-
11:29
Партнерский контент