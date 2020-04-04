Источник: «Сочи» усилит лучший бомбардир чемпионата Финляндии

Хоккейный клуб «Сочи» в межсезонье планирует практически полностью обновить легионерский состав, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». По имеющейся информации, стан «леопардов» пополнят шведские форварды Линус Юханссон и Маркус Нильссон, а также финский нападающий Йере Карьялайнен.
27-летний Юханссон в сезоне-2019/2020 выступал за «Ферьестад», набрав 28 (9+19) баллов в 48 матчах при показателе полезности "+15".
28-летний Нильссон в сезоне-2019/2020 отыграл за «Ферьестад» 50 встреч, заработав 54 (12+42) очка при показателе полезности "+9".
27-летний Карьялайнен в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии — 49 (24+25) очков в 57 матчах за «Таппару». Он двукратный чемпион Лииги и двукратный серебряный призёр местного чемпионата.
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