Василевский: я нормально раздаю передачи и один раз почти забил в НХЛ. Ну, забью ещё

«Никогда не мечтал быть вторым вратарём». Кем был и как уезжал в НХЛ Андрей Василевский

Второму российскому обладателю «Везины» пришлось вдоволь посидеть в запасе и поиграть за фарм-клуб. И это после золота ЧМ!