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Василевский: я нормально раздаю передачи и один раз почти забил в НХЛ. Ну, забью ещё

Василевский: я нормально раздаю передачи и один раз почти забил в НХЛ. Ну, забью ещё
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выразил уверенность, что сумеет забить гол в Национальной хоккейной лиге. На его счету 11 результативных передач в НХЛ.

«Я нормально раздаю. Пару раз ещё бросал по воротам. Один раз почти забил — в этом сезоне в игре с „Анахаймом“ шмальнул, но последний защитник отбил. Я причём нормально бросил, шайба точно в ворота летела. Ну, ладно, забью ещё… У меня ещё специальный крюк, чтобы не пасы раздавать, а бросать. Прямой такой. Я вообще как в НХЛ приехал, так его и не меняю.

Самым запоминающимся моментом остаётся дебют в НХЛ. На самом деле было много всего, но этот момент останется в сердце, как и у всех. Хотя нет. Первое место оставлю для большого момента на будущее», — рассказал вратарь в беседе с Николаем Хабибулиным в YouTube.

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