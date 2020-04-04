Василевский: я нормально раздаю передачи и один раз почти забил в НХЛ. Ну, забью ещё

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выразил уверенность, что сумеет забить гол в Национальной хоккейной лиге. На его счету 11 результативных передач в НХЛ.
«Я нормально раздаю. Пару раз ещё бросал по воротам. Один раз почти забил — в этом сезоне в игре с „Анахаймом“ шмальнул, но последний защитник отбил. Я причём нормально бросил, шайба точно в ворота летела. Ну, ладно, забью ещё… У меня ещё специальный крюк, чтобы не пасы раздавать, а бросать. Прямой такой. Я вообще как в НХЛ приехал, так его и не меняю.
Самым запоминающимся моментом остаётся дебют в НХЛ. На самом деле было много всего, но этот момент останется в сердце, как и у всех. Хотя нет. Первое место оставлю для большого момента на будущее», — рассказал вратарь в беседе с Николаем Хабибулиным в YouTube.
- 4 апреля 2020
-
20:28
-
19:58
-
19:28
-
18:57
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:39
-
17:20
-
16:39
-
16:27
-
16:21
-
15:23
-
14:59
-
14:50
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
12:55
-
12:45
-
12:17
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
10:55
-
10:46
-
10:28
-
09:45
-
09:35
-
09:24
-
07:00
-
04:05
-
01:01
-
00:48
-
00:41