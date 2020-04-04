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Овечкин: стригусь каждые два месяца, стрижка обходится в $ 50

Овечкин: стригусь каждые два месяца, стрижка обходится в $ 50
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о стрижке и назвал любимую игру, в которую играет с сыном.

«Стригусь каждые два месяца. Стрижка обходится в 50 долларов.

Чем люблю заниматься с сыном? Играть хоккейными клюшками, он это просто обожает. Любит взять клюшку и что-нибудь на неё положить. Сердится, если этот предмет падает вниз. Я всегда показываю ему, как нужно удерживать шайбу. Он начинает улыбаться, радуется. Протягиваю ему клюшку, он её берет, шайба падает, и сын начинает плакать. Это забавно.

От кого из игроков сильнее всего пахнет? Думаю, от вратарей. Они обильно потеют на тренировках и во время матчей», — цитирует Александра Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Овечкин мастерски играл на нервах вратаря. Флёри бесился и бегал за ним с клюшкой
Капитан «Вашингтона» знал, с кем имеет дело. Голкипер «Вегаса» выходил из себя и провалил финал Кубка Стэнли.
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