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Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение матчей в августе или сентябре

Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение матчей в августе или сентябре
Хоккей / НХЛ 0

Президент США Дональд Трамп проводит встречу с комиссарами главных профессиональных лиг Северной Америки.

Как сообщил журналист Адам Шефтер в «Твиттере», Трамп выразил надежду на возвращение зрителей на трибуны в августе или сентябре.

Напомним, розыгрыш регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина официально разыгран не будет.

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