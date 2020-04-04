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Василевский: в НХЛ очень хорошо закрывают обзор вратарю. Иногда ничего не сделать

Василевский: в НХЛ очень хорошо закрывают обзор вратарю. Иногда ничего не сделать
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о специфике вратарской работы в лиге.

«Рецепт работы с трафиком? Пытаюсь обнаружить шайбу любой ценой. Бывает, что перед тобой пять-шесть человек и ничего не можешь сделать. Шайба находит щель — и всё. Я сверху за всем смотрю, снизу редко. В НХЛ закрывают обзор вратарю очень хорошо. Полно мастеров, которые шайбу могут подправить. Бывает, она летит в метре от тебя, а он возьмёт и подправит её в ворота», — рассказал вратарь в беседе с Николаем Хабибулиным в YouTube.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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