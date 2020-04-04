Василевский: в НХЛ очень хорошо закрывают обзор вратарю. Иногда ничего не сделать

Голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о специфике вратарской работы в лиге.
«Рецепт работы с трафиком? Пытаюсь обнаружить шайбу любой ценой. Бывает, что перед тобой пять-шесть человек и ничего не можешь сделать. Шайба находит щель — и всё. Я сверху за всем смотрю, снизу редко. В НХЛ закрывают обзор вратарю очень хорошо. Полно мастеров, которые шайбу могут подправить. Бывает, она летит в метре от тебя, а он возьмёт и подправит её в ворота», — рассказал вратарь в беседе с Николаем Хабибулиным в YouTube.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 5 апреля 2020
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:33
-
22:57
-
22:21
-
21:49
-
21:26
-
20:53
-
20:28
-
19:58
-
19:28
-
18:57
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:39
-
17:20
-
16:39
-
16:27
-
16:21
-
15:23
-
14:59
-
14:50
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
12:55
-
12:45
-
12:17
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
10:55
-
10:46
-
10:28