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Фазель: долгосрочная остановка турниров сильно повлияет на доходы клубов и лиг

Фазель: долгосрочная остановка турниров сильно повлияет на доходы клубов и лиг
Хоккей 0

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, как приостановка сезона отразится на доходах клубов и лиг.

«Долгосрочная остановка турниров сильно повлияет на доходы клубов и лиг как в Европе, так и по всему миру. Этот инцидент произошёл в конце клубного сезона и означает, что почти все лиги лишились значительного дохода от стадии плей-офф. Сейчас страдает не только хоккей, но и все виды спорта. Это тяжёлые времена, но мы справимся с этим. Даже если денег нет, страсти наших участников останутся сильными. Эта страсть, а не деньги, подтолкнула их к работе над развитием игры в своих странах», — приводит слова Фазеля The Hockey News.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 64 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 230 тыс.

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