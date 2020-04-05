Анисимов рассказал о самоизоляции и назвал лучшего партнёра по команде

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов ответил на вопросы болельщиков в «Инстаграме».

— Как проходит ваша изоляция?

— Хорошо, сидим дома, играем с детьми в разные игры, собираем лего, рисуем картинки.

— Что было самым трудным после переезда в Америку?

— Незнание языка, бытовые вопросы.

— Любишь футбол? Любимая команда?

— Футбол люблю. Смотрю чемпионат мира или Евро. Финал Лиги чемпионов. Любимой команды нет.

— С какой проблемой столкнулся за океаном в хоккейном плане?

— Взаимодействие, взаимопонимание с партнёрами по команде. Не хватало знания английского языка.

На вопрос о лучшем партнёре, с кем ему доводилось играть вместе, Артём опубликовал совместное фото с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, с которым они вместе играли за «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее Анисимов показал, как учит сына играть в хоккей.