Миронов — о баллонах Крикунова: куда они денутся? С коронавирусом точно не умрут

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов ответил на вопрос о поддержании формы в условиях карантина.
«Едим нормально, а лишний вес, может, 1–2 кг. Снег недавно лежал, вышли, зарядку сделали, снег на всём участке убрали, и у тебя спина отваливается, пропотеешь. Вот тебе зарядка. Гуляем постоянно. В лесу за участком погулять можно. Грандиозных физических нагрузок нет и пока не планируется, потому что отдых, конец сезона. Сейчас нет смысла грузить организм физическими нагрузками. Через день ходим в баню. Русская баня!
Тренерский штаб предупредил, как нас заберут, тесты будут. Многие ребята сами готовятся, каждый знает, что ему надо, и у каждого есть свои тренеры по физической подготовке. Если нет, можно нашему тренеру набрать, он всё расскажет. Будут ли баллоны Крикунова? А куда они денутся? С коронавирусом точно не умрут», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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