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Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ

Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением об игре проспекта клуба форварда СКА Василия Подколзина.

«Он близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ. Обладает необходимыми для этого габаритами и силой, может играть в тело. Его навыки и понимание игры позволяют сыграться с хорошими партнёрами. Он эффективен на обеих сторонах площадки. Считаю его довольно универсальным игроком. У него остался ещё год контракта, а там посмотрим. Думаю, он способен сделать скачок вперёд», – цитирует Беннинга Sportsnet.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ-2019 под 10-м номером. В этом сезоне КХЛ 18-летний форвард в 34 матчах забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач.

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