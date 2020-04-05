Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением об игре проспекта клуба форварда СКА Василия Подколзина.



«Он близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ. Обладает необходимыми для этого габаритами и силой, может играть в тело. Его навыки и понимание игры позволяют сыграться с хорошими партнёрами. Он эффективен на обеих сторонах площадки. Считаю его довольно универсальным игроком. У него остался ещё год контракта, а там посмотрим. Думаю, он способен сделать скачок вперёд», – цитирует Беннинга Sportsnet.

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ-2019 под 10-м номером. В этом сезоне КХЛ 18-летний форвард в 34 матчах забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач.