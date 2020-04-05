Генменеджер «Ванкувера»: Подколзин близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ
Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением об игре проспекта клуба форварда СКА Василия Подколзина.
«Он близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ. Обладает необходимыми для этого габаритами и силой, может играть в тело. Его навыки и понимание игры позволяют сыграться с хорошими партнёрами. Он эффективен на обеих сторонах площадки. Считаю его довольно универсальным игроком. У него остался ещё год контракта, а там посмотрим. Думаю, он способен сделать скачок вперёд», – цитирует Беннинга Sportsnet.
Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ-2019 под 10-м номером. В этом сезоне КХЛ 18-летний форвард в 34 матчах забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач.
В КХЛ в 4 раза больше молодёжи, чем в НХЛ, но гордиться тут нечем. Нужна смелая реформа
Создание лиги фарм-клубов – важнейший шаг к решению глобальных задач.
Читайте также
- 5 апреля 2020
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
07:00
-
06:17
-
05:41
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:33
-
22:57
-
22:21
-
21:49
-
21:26
-
20:53
-
20:28
-
19:58
-
19:28
-
18:57
-
18:30
-
18:18
-
17:57
-
17:39
-
17:20
-
16:39
-
16:27
-
16:21
-
15:23
-
14:59
-
14:50
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
12:55
-
12:45
Партнерский контент