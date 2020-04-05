Миронов — о возвращении в НХЛ: если будет возможность, то с удовольствием бы поехал

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов ответил на вопрос о возможном возвращении в Национальную хоккейную лигу.

«Не закончили дело. Отпустили уже эту ситуацию, когда сезон закончился – смирились давно все. Что случилось, то случилось. Сидеть и голову ломать я вообще не вижу смысла. Сезон закончился, мысли оставили в том сезоне. Сейчас важно отдохнуть, восстановиться, переждать эпидемию и уже спокойно с новыми силами готовиться к новому чемпионату

В этом году дважды ездил на Евротур, поэтому будем дальше работать и заслуживать своё место в сборной. Слежу ли за «Колорадо»? Слежу за их выступлениями. Знаю, что у них и травмы были у лидеров и спады, но затем, вроде, наладили игру. Вернуться в НХЛ? Будет хороший вариант, будет возможность, то с удовольствием бы поехал. Но пока ещё год контракта с «Динамо»», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.