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Миронов — о возвращении в НХЛ: если будет возможность, то с удовольствием бы поехал

Миронов — о возвращении в НХЛ: если будет возможность, то с удовольствием бы поехал
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов ответил на вопрос о возможном возвращении в Национальную хоккейную лигу.

«Не закончили дело. Отпустили уже эту ситуацию, когда сезон закончился – смирились давно все. Что случилось, то случилось. Сидеть и голову ломать я вообще не вижу смысла. Сезон закончился, мысли оставили в том сезоне. Сейчас важно отдохнуть, восстановиться, переждать эпидемию и уже спокойно с новыми силами готовиться к новому чемпионату

В этом году дважды ездил на Евротур, поэтому будем дальше работать и заслуживать своё место в сборной. Слежу ли за «Колорадо»? Слежу за их выступлениями. Знаю, что у них и травмы были у лидеров и спады, но затем, вроде, наладили игру. Вернуться в НХЛ? Будет хороший вариант, будет возможность, то с удовольствием бы поехал. Но пока ещё год контракта с «Динамо»», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Если я дурачок, пусть Шендерович в лицо мне это скажет, я тогда всё ему обосную»
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов ответил на критику в свой адрес и рассказал, откуда у него такая любовь к готовке.
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