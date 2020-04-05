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Дебур: в хоккее нужно время для набора формы. Это не баскетбол, где можно играть во дворе

Дебур: в хоккее нужно время для набора формы. Это не баскетбол, где можно играть во дворе
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур объяснил, почему клубам понадобится время, чтобы набрать форму после возобновления сезона НХЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Хоккей не такой вид спорта, как остальные. Если не катался, понадобится время, чтобы ноги вновь привыкли к конькам, чтобы привыкнуть к работе с шайбой, к тому, как наносятся броски, и так далее. Хоккей не похож на прочие виды спорта, втянуться в которые можно немного быстрее.

Например, в баскетбол можно играть на заднем дворе, готовясь к сезону. У нас нет доступа ко льду. Сомневаюсь, что кто-то сейчас катается. Когда это затягивается на месяц, два, три, нужно время, чтобы вновь набрать форму», – цитирует Дебура ESPN.

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