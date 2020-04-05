Дебур: в хоккее нужно время для набора формы. Это не баскетбол, где можно играть во дворе

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур объяснил, почему клубам понадобится время, чтобы набрать форму после возобновления сезона НХЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Хоккей не такой вид спорта, как остальные. Если не катался, понадобится время, чтобы ноги вновь привыкли к конькам, чтобы привыкнуть к работе с шайбой, к тому, как наносятся броски, и так далее. Хоккей не похож на прочие виды спорта, втянуться в которые можно немного быстрее.

Например, в баскетбол можно играть на заднем дворе, готовясь к сезону. У нас нет доступа ко льду. Сомневаюсь, что кто-то сейчас катается. Когда это затягивается на месяц, два, три, нужно время, чтобы вновь набрать форму», – цитирует Дебура ESPN.