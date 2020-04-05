Лебрюн — о заявлении Трампа: для НХЛ ничего не изменилось, все ждут возможности вернуться

Известный канадский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, что, по его мнению, эпидемия коронавируса не должна затронуть сезон в NFL, который стартует в сентябре.



«Это заявление не слишком изменило ситуацию для НХЛ. Понятно, сейчас очень многим не хватает спорта, но предлагаю не слишком увлекаться. Когда вернётся спорт, начнёт возвращаться нормальная жизнь в обществе, но это должно происходить в правильное время. Трамп сказал, что лучше раньше, чем позже, но он этого не знает. Только органы здравоохранения должны будут сказать, когда такое возвращение будет возможно.



Для НХЛ ничего не изменилось. План остаётся прежним — лига ждёт возвращения к игре, даже если это произойдёт в августе. Сейчас слишком мало информации, чтобы попытаться точно спрогнозировать ближайшие недели», — сказал Лебрюн в эфире TSN Sportcenter.

Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение матчей в августе или сентябре