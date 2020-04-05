Михайлов: есть опасение, что увеличится поток хоккеистов, уезжающих в Северную Америку
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о введении со следующего сезона жёсткого потолка зарплат в КХЛ.
«Все видят то, что происходит в мировой экономике, и всё это резко влияет на курс рубля. Как следствие, есть опасения, что поток хоккеистов, уезжающих в Северную Америку, будет увеличиваться, что отразится на уровне как КХЛ, так и сборной. По моему личному мнению, в такой ситуации КХЛ имеет смысл активно взаимодействовать с ФХР и вносить какие-то коррективы в прежние цифры. А какие, пусть решают менеджеры и финансисты», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
Совет директоров КХЛ в марте утвердил потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей начиная с сезона-2020/2021.
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