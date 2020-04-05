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Врач американской больницы — о масках от Панарина: благодарны ему за столь щедрый дар

Врач американской больницы — о масках от Панарина: благодарны ему за столь щедрый дар
Хоккей / НХЛ 0

Главный хирург больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Брайан Келли поблагодарил форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, предоставившего 1500 масок для больницы.

«Благодарны Артемию Панарину за столь щедрый дар. Вместе с партнёрами он записал видеоролик, в котором поблагодарил нашу больницу за обязательство помогать Нью-Йорку во время пандемии. Хочу выразить ему благодарность от имени каждого сотрудника клиники», – цитирует Келли пресс-служба НХЛ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения.

Панарин пожертвовал 1500 масок больнице в Нью-Йорке
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