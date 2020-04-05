Дебур — о назначении в «Вегас»: первая встреча с командой была не самой приятной
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур откровенно рассказал о чувствах, одолевавших его при назначении в стан «рыцарей». В минувшем плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» под руководством Дебура выбил «Голден Найтс» из розыгрыша Кубка Стэнли.
«Буду откровенен, было не очень приятно идти туда. За последние несколько сезонов мы провели несколько эпических матчей с этой командой, в том числе наши пути дважды пересекались в плей-офф. Да и много раз встречались в регулярном чемпионате.
Так что первая встреча с командой была не самой приятной. Однако в итоге всё прошло великолепно. В «Вегасе» собраны настоящие профессионалы. Именной по этой причине в первый же сезон после драфта расширения эта команда добилась большого успеха», — цитирует Дебура ESPN.
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