Дебур — о назначении в «Вегас»: первая встреча с командой была не самой приятной

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур откровенно рассказал о чувствах, одолевавших его при назначении в стан «рыцарей». В минувшем плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» под руководством Дебура выбил «Голден Найтс» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Буду откровенен, было не очень приятно идти туда. За последние несколько сезонов мы провели несколько эпических матчей с этой командой, в том числе наши пути дважды пересекались в плей-офф. Да и много раз встречались в регулярном чемпионате.

Так что первая встреча с командой была не самой приятной. Однако в итоге всё прошло великолепно. В «Вегасе» собраны настоящие профессионалы. Именной по этой причине в первый же сезон после драфта расширения эта команда добилась большого успеха», — цитирует Дебура ESPN.