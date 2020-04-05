Вайсфельд: Умарк понимал, что в Уфе уже не подписать контракт на прежние деньги

Известный хоккейный менеджер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об уходе нападающего Линуса Умарка из «Салавата Юлаева».
«Линус ещё осенью заявлял, что этот сезон станет у него последним в нашей лиге. Думаю, он уже тогда решил уехать и рассуждал при этом примерно следующим образом: подписать контракт на те большие деньги, которые Умарк получал в Уфе в последние годы, уже будет невозможно в силу объективных причин. В первую очередь из-за снижения потолка зарплат. Ведь в 900 миллионов надо будет вписаться!
А раз так, лучше поиграть в Швейцарии за зарплату, которая будет немного меньше, чем в России, но с большим комфортом. Под комфортом подразумеваю не условия жизни, а что в Швейцарии даже на гостевые матчи команда ездит на автобусе, там все рядом. Поэтому игроки могут гораздо больше времени проводить с семьями. Что касается тоски по родине, это у всех по-разному. У некоторых легионеров усталость от жизни в другой стране накапливается уже на второй месяц. А другие годами спокойно играют. Вон Хартикайнен уже семь сезонов в «Салавате» провёл, и ничего!
Проблемы в семье? Это в прошлом. Проблемы одно время были со здоровьем у жены Линуса. И он вынужден был уделять ей много внимания. Помните, нападающего даже освободили от участия в нескольких матчах прошлого сезона. Помню, Николая Цулыгина за это даже критиковали. Но на самом деле главный тренер «Салавата Юлаева» тогда грамотно поступил, что пошел Линусу навстречу и отпустил его к жене. Умарк потом в плей-офф вновь стал одним из лучших игроков и лидером команды», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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