Каспарайтис — о хите против Линдроса в 1998-м: так получилось, что он потерял сознание

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис вспомнил подробности противостояния со знаменитым нападающим Эриком Линдросом. В 1998 году российский защитник применил против Линдроса силовой приём, в результате чего Эрик потерял сознание.

Видео силового приёма Каспарайтиса на Линдросе.

«Мы с Эриком практически ровесники, вместе начинали осваивать школу НХЛ. Линдрос считался звёздным игроком, не боялся силового хоккея. Эрик тоже не боялся кого-то ударить, сыграть жёстко в тело, поэтому мне было всё время интересно играть против него.

Тот силовой приём? Подкараулил момент, когда он опустил голову. Соперник играл в большинстве, Эрик раскатывался, а я его встретил. Не думал, что у него будут какие-то проблемы, просто так получилось, что он потерял сознание и выбыл из строя на долгое время.

Не сказать, что я этим горжусь, просто таков мой стиль игры – силовой и жёсткий хоккей. Целенаправленно никому никаких травм не наносил, даже в голове не было», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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