Херсли: у Дацюка невозможно отобрать шайбу на тренировке. Он легенда

Защитник «Спартака» Патрик Херсли поделился мнением о тренерской системе Олега Знарка и ответил на вопрос об игре против Павла Дацюка.

«К Знарку все испытывают огромное уважение. Каждый игрок понимает: если не будет стараться, то не будет играть. У Знарка своя система, и она работает. Почему долго раскачивались в сезоне? Это хоккей. К тому же продолжали привыкать к тренерской системе, а на это нужно время. Думаю, после того как сыграли матчей 15, мы начали показывать хороший хоккей.

Возможно ли отобрать шайбу у Дацюка на тренировке? Невозможно. Павел Дацюк — легенда. Тройка Гусев — Шипачёв — Дадонов? Играл против них в «Локомотиве». Совершенно непонятно, как у них отобрать шайбу, и что они будут делать, потому что вариантов, куда сделать пас, очень много. Каждый может создать голевой момент. Они очень талантливые», — цитирует Херсли пресс-служба «Спартака».