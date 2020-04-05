Херсли: у Дацюка невозможно отобрать шайбу на тренировке. Он легенда

Защитник «Спартака» Патрик Херсли поделился мнением о тренерской системе Олега Знарка и ответил на вопрос об игре против Павла Дацюка.
«К Знарку все испытывают огромное уважение. Каждый игрок понимает: если не будет стараться, то не будет играть. У Знарка своя система, и она работает. Почему долго раскачивались в сезоне? Это хоккей. К тому же продолжали привыкать к тренерской системе, а на это нужно время. Думаю, после того как сыграли матчей 15, мы начали показывать хороший хоккей.
Возможно ли отобрать шайбу у Дацюка на тренировке? Невозможно. Павел Дацюк — легенда. Тройка Гусев — Шипачёв — Дадонов? Играл против них в «Локомотиве». Совершенно непонятно, как у них отобрать шайбу, и что они будут делать, потому что вариантов, куда сделать пас, очень много. Каждый может создать голевой момент. Они очень талантливые», — цитирует Херсли пресс-служба «Спартака».
- 5 апреля 2020
-
16:18
-
15:58
-
15:35
-
15:15
-
14:59
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:11
-
11:55
-
11:20
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
07:00
-
06:17
-
05:41
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:33
-
22:57
-
22:21
-
21:49
-
21:26
-
20:53
-
20:28
-
19:58
-
19:28