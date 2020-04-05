И. Воробьёв: отказ «Адмирала» — очень нехорошая новость для всего российского спорта

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о возможном усилении уральской команды игроками «Адмирала», отказавшегося от участия в новом сезоне КХЛ.

«Сразу скажу, отказ „Адмирала“ от выступлений в следующем сезоне КХЛ — очень нехорошая новость. Причём не только для нашего хоккея, но и для всего российского спорта. Что же касается непосредственно вашего вопроса, сначала необходимо дождаться информации о статусе игроков, которые в настоящий момент всё ещё продолжают быть хоккеистами команды „Адмирал“.

До 30 апреля никакой официальной информации о новичках не будет. Могу только сказать, что мы продлили соглашения с Богданом Потехиным и Андреем Нестрашилом. Достигнута договорённость о продолжении сотрудничества на новых условиях с Егором Яковлевым», — цитирует Воробьёва РИА «Новости».