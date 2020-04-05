Защитник «Спартак» Херсли рассказал, что его больше всего удивляет в России

Защитник «Спартака» Патрик Херсли рассказал, что больше всего его удивляет в России.

«Больше всего удивляют две вещи: когда водитель видит, что рядом никого нет, он может пересечь сплошную или поехать на красный свет. Этого не понимаю. Сам вожу машину, но не переживаю по поводу стиля.

Как мне живётся в Москве? Особых проблем нет, кроме пробок. Но это тоже решаемо, если подумать о своём передвижении заранее. Читаю спортивные биографии, биографии интересных людей и прочее. Много читаю — примерно по книге в месяц. Мне нравится смотреть сериалы на Netflix. Люблю сериал «Миллионы» и «Форс-мажоры», — цитирует Херсли пресс-служба московского клуба.

Защитник «Спартака» поделился мнением о тренерской системе Олега Знарка и ответил на вопрос об игре против Павла Дацюка.