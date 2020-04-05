Макеев прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Автомобилист»

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Автомобилист».

«Пока не могу ответить на этот вопрос. До 30 апреля у меня контракт с «Витязем». Агент работает, он рассматривает все варианты.

Я сейчас у себя в Новоуральске. Закрытый город, живём за забором в полной самоизоляции. Ничего хорошего, конечно. Пока что я нахожусь дома и занимаюсь домашними делами.

Как поддерживаю форму? В клубе нам никакой программы не давали. Я сам нашёл её. Есть хорошие тренеры, которые дали мне программу из упражнений, по которой я занимаюсь. Естественно, это всё происходит безо льда, так как все дворцы и фитнес-центры закрыты. Так что занимаюсь с гирями, гантелями и всем, что стоит дома», — приводит слова Макеева Allhockey.Ru.