Макеев прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Автомобилист»

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Автомобилист».
«Пока не могу ответить на этот вопрос. До 30 апреля у меня контракт с «Витязем». Агент работает, он рассматривает все варианты.
Я сейчас у себя в Новоуральске. Закрытый город, живём за забором в полной самоизоляции. Ничего хорошего, конечно. Пока что я нахожусь дома и занимаюсь домашними делами.
Как поддерживаю форму? В клубе нам никакой программы не давали. Я сам нашёл её. Есть хорошие тренеры, которые дали мне программу из упражнений, по которой я занимаюсь. Естественно, это всё происходит безо льда, так как все дворцы и фитнес-центры закрыты. Так что занимаюсь с гирями, гантелями и всем, что стоит дома», — приводит слова Макеева Allhockey.Ru.
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