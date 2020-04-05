В Беларуси готовы были изменить регламент чемпионата ради приезда Кросби или Овечкина

Федерация хоккея Беларуси была готова изменить регламент проведения соревнований, если бы кто-то из звёзд НХЛ изъявил желание принять участие в матчах плей-офф. Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

«Если бы Кросби, Овечкин, Малкин или кто-нибудь другой захотел сыграть в финальной серии Экстралиги, у него бы это получилось. Глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал, что федерация могла бы пойти на этот шаг, если бы заокеанские звезды изъявили желание», — сообщили в новостном сюжете передачи «Спорт-центр».

Чемпионат Беларуси — единственный хоккейный турнир, который не был прерван из-за коронавируса. 3 апреля чемпионом страны стала минская «Юность», обыгравшая в финальной серии солигорский «Шахтёр» со счётом 4-1.