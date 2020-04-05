Защитник «Айлендерс» Грин намерен провести в НХЛ ещё один сезон

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Энди Грин сообщил, что не планирует завершать карьеру. 37-летний хоккеист пополнил состав «островитян» в феврале в результате обмена из «Нью-Джерси Дэвилз», где провёл 14 сезонов и был капитаном.

«Безусловно, я собираюсь продолжать играть. Мне очень понравились мои три недели в «Айлендерс». Это была уникальная ситуация. Встреча с Лу Ламорелло и ребятами прошла великолепно. Это отличная команда», – приводит слова Грина Newsday.

Грин в 14 сезонах за «Нью-Джерси» провёл 923 игры, забив 49 голов и отдав 197 передач при 259 минутах штрафа. По количеству матчей он занимает седьмое место в истории клуба. Энди был назначен 11-м капитаном команды 8 октября 2015 года. В конце сезона Грин должен стать неограниченно свободным агентом.