Защитник «Айлендерс» Грин намерен провести в НХЛ ещё один сезон

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Энди Грин сообщил, что не планирует завершать карьеру. 37-летний хоккеист пополнил состав «островитян» в феврале в результате обмена из «Нью-Джерси Дэвилз», где провёл 14 сезонов и был капитаном.
«Безусловно, я собираюсь продолжать играть. Мне очень понравились мои три недели в «Айлендерс». Это была уникальная ситуация. Встреча с Лу Ламорелло и ребятами прошла великолепно. Это отличная команда», – приводит слова Грина Newsday.
Грин в 14 сезонах за «Нью-Джерси» провёл 923 игры, забив 49 голов и отдав 197 передач при 259 минутах штрафа. По количеству матчей он занимает седьмое место в истории клуба. Энди был назначен 11-м капитаном команды 8 октября 2015 года. В конце сезона Грин должен стать неограниченно свободным агентом.
- 5 апреля 2020
-
20:08
-
19:56
-
19:33
-
18:47
-
18:16
-
17:56
-
17:33
-
16:30
-
16:18
-
15:58
-
15:35
-
15:15
-
14:59
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:17
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:11
-
11:55
-
11:20
-
10:55
-
10:20
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
09:00
-
07:00
-
06:17
-
05:41
-
00:52
- 4 апреля 2020
-
23:57
-
23:33