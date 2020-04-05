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Панарин устроил заплыв на скорость со своей собакой. Видео

Панарин устроил заплыв на скорость со своей собакой. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил видео в «Инстаграме», на котором показал, чем занимается, пока сезон в лиге поставлен на паузу.

На ролике Панарин соревнуется в плавании со своей собакой, Мистером Рыжим. Заплыв состоялся в бассейне другого российского игрока НХЛ, вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ, как и все мировые спортивные соревнования, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги приняло такое решение после того, как о приостановке объявила Национальная баскетбольная ассоциация.

Панарин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.

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