Панарин устроил заплыв на скорость со своей собакой. Видео
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выложил видео в «Инстаграме», на котором показал, чем занимается, пока сезон в лиге поставлен на паузу.
На ролике Панарин соревнуется в плавании со своей собакой, Мистером Рыжим. Заплыв состоялся в бассейне другого российского игрока НХЛ, вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ, как и все мировые спортивные соревнования, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Руководство лиги приняло такое решение после того, как о приостановке объявила Национальная баскетбольная ассоциация.
Панарин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах.
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