Защитник московского «Динамо» сыграл в компьютере в хоккейной экипировке

Пресс-служба столичного «Динамо» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором показала, чем занимается защитник клуба Михал Чайковски во время самоизоляции. На фото хоккеист играет в компьютерные игры в хоккейной амуниции.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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