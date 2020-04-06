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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 6 апреля

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 6 апреля
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 6 апреля.

2009 год. «Локомотив» — «Ак Барс» — 2:5 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал. 4-й матч
06 апреля 2009, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Морозов (Зарипов, Никулин) – 02:42' (5x4)   0:2 Хентунен (Капанен, Петров) – 08:31' (5x5)   1:2 Окерман (Вашичек) – 17:41' (5x3)   1:3 Обухов (Жуков) – 21:01' (5x5)   1:4 Хентунен (Петров, Казионов) – 21:28' (5x5)   2:4 Вашичек (Гуськов, Чурилов) – 28:38' (5x5)   2:5 Мортенссон (Морозов) – 34:56' (5x4)

Дубль Юкки Хентунена помог гостям сравнять счёт в финале Кубка Гагарина 2009 года. Счёт в серии стал 2-2.

2012 год. «Трактор» — «Авангард» — 0:1 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
06 апреля 2012, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Авангард
Омская область
0:1 Белов (Шкоула, Нестеров) – 14:10' (5x5)

Шайба Антона Белова принесла омской команде победу в пятом матче противостояния и путёвку в финал Кубка Гагарина.

2018 год. СКА — ЦСКА — 0:1 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
06 апреля 2018, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Нестеров) – 53:54' (5x5)

Единственную шайбу в третьем периоде забросил Кирилл Капризов. В концовке хозяева пытались устроить навал, были неплохие моменты, но Ларс Юханссон действовал безупречно. Команда Игоря Никитина вышла вперёд в серии — 3-2.

2019 год. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 2:3 2ОТ (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
06 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Бурмистров (Ткачёв, Арзамасцев) – 02:03' (5x5)   1:1 Шумаков (Чудинов, Семёнов) – 11:59' (5x5)   2:1 Тальбо (Михеев, Чудинов) – 36:36' (5x4)   2:2 Умарк (Ларсен) – 48:51' (5x4)   2:3 Кемппайнен (Хартикайнен) – 88:58' (5x5)

Во втором овертайме отличился форвард гостей Йоонас Кемппайнен. Благодаря шайбе финского форварда серия перешла в шестой матч.

Попробуйте затащить «Салават» в отпуск! Такой серии нужен седьмой матч
89 минут настоящего пиршества. Этот хоккей можно смотреть вечность.
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