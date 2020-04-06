Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 6 апреля

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 6 апреля.

2009 год. «Локомотив» — «Ак Барс» — 2:5 (четвёртый матч серии)

Дубль Юкки Хентунена помог гостям сравнять счёт в финале Кубка Гагарина 2009 года. Счёт в серии стал 2-2.

2012 год. «Трактор» — «Авангард» — 0:1 (пятый матч серии)

Шайба Антона Белова принесла омской команде победу в пятом матче противостояния и путёвку в финал Кубка Гагарина.

2018 год. СКА — ЦСКА — 0:1 (пятый матч серии)

Единственную шайбу в третьем периоде забросил Кирилл Капризов. В концовке хозяева пытались устроить навал, были неплохие моменты, но Ларс Юханссон действовал безупречно. Команда Игоря Никитина вышла вперёд в серии — 3-2.

2019 год. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 2:3 2ОТ (пятый матч серии)

Во втором овертайме отличился форвард гостей Йоонас Кемппайнен. Благодаря шайбе финского форварда серия перешла в шестой матч.