Валльсон: мне поступают разные предложения, но я пока не готов назвать их

Известный шведский тренер Ханс Валльсон прокомментировал информацию о том, что он может возглавить рижское «Динамо».

«Мне действительно поступают разные предложения из европейских клубов, но я пока не готов назвать их. КХЛ? Для меня это лига номер один, не считая НХЛ. В КХЛ очень много сильных игроков и матчей, которые интересно смотреть», — приводит слова Валльсона «Спорт-экспресс».

Последним местом работы 53-летнего специалиста был швейцарский «Цюрих» (сезон-2017/2018). В Швеции Валльсон дважды (2013, 2014) приводил «Шеллефтео» к золотым медалям и дважды (2015, 2016) — к серебряным. Специалист трижды (2013, 2015, 2016) признавался лучшим тренером местного чемпионата.

На место в рижском «Динамо» также претендуют Петерис Скудра и Леонид Тамбиев.