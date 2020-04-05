Валльсон: мне поступают разные предложения, но я пока не готов назвать их

Известный шведский тренер Ханс Валльсон прокомментировал информацию о том, что он может возглавить рижское «Динамо».
«Мне действительно поступают разные предложения из европейских клубов, но я пока не готов назвать их. КХЛ? Для меня это лига номер один, не считая НХЛ. В КХЛ очень много сильных игроков и матчей, которые интересно смотреть», — приводит слова Валльсона «Спорт-экспресс».
Последним местом работы 53-летнего специалиста был швейцарский «Цюрих» (сезон-2017/2018). В Швеции Валльсон дважды (2013, 2014) приводил «Шеллефтео» к золотым медалям и дважды (2015, 2016) — к серебряным. Специалист трижды (2013, 2015, 2016) признавался лучшим тренером местного чемпионата.
На место в рижском «Динамо» также претендуют Петерис Скудра и Леонид Тамбиев.
- 5 апреля 2020
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