Скопинцев: Эспозито сказал: «Почему не приехал в „Тампу“, когда тебя сюда звали?»

Тренер московского «Динамо» Андрей Скопинцев вспомнил, как в 1998 году принял решение продолжить карьеру в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«У меня ведь как сложилась ситуация. Я отыграл сезон, был выбран «Тампой» на драфте НХЛ, и мне предложили контракт. Но в то межсезонье команду сразу покинуло очень много хоккеистов. Владимир Владимирович (Юрзинов. — Прим. «Чемпионата») попросил меня остаться в ТПС ещё на сезон. Я и остался. В целом это была полезная поездка, потому что сколько я играл за сборную России, на драфт не попадал, а тут сразу меня заметили. Шестой раунд, но в 26 лет – это был огромный успех.

Генеральным менеджером «Лайтнинг» был Фил Эспозито. И на первой встрече он мне сразу сказал: «Мы же тебя звали сюда год назад, когда команда шла на последнем месте. Ты почему тогда не приехал? Теперь тебе будет сложнее». Конечно, потом он сказал, что ничего страшного не случилось, но по его тону я понял, что он был недоволен моим решением», — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.