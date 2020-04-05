Слепышев посоветовал в самоизоляции слушать Тиму Белорусских и не переедать сладкого

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев дал несколько советов, как вести себя в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса.

«Какой фильм или сериал посмотреть? Сериалы: «Чужак» и «Грешница». Фильмы: «Комната желаний», «Ночные игры». Документальный фильм «В поисках величия». Музыка? Allan Rayman – «Left Alone», Billie Eilish – «Everything i wanted», Calvin Harris – «Summer», Тима Белорусских – «Альфа и Омега».

Как поддерживать форму? Нужны упражнения на пресс, ноги и руки. Их миллион в интернете. Стараюсь подбирать каждый раз что-то новое. Питание? Главное не переедать сладкого», — цитирует Слепышева официальный сайт ЦСКА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.